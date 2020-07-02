Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2020 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 10:01
    ABONE OL

    sunda gerginliği! Sefer durdu, güvenlik çağırıldı

    tedbirleri kapsamında zorunluluğunun olduğu ’da ya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye diğer yolculardan büyük tepki geldi. Yaşanan gerginlik üzerine metro durdu, güvenlik çağırıldı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Olay, saat 18.30 sıralarında su'nda meydana geldi. İddiaya göre; si takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

    Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak metro güvenliğine haber verdi.

    İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Ankara metrosunda maske gerginliği! Sefer durdu, güvenlik çağırıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri