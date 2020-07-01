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    • 02.07.2020 06:59
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    | Meteoroloji'den yağış uyarısı | 2 Temmuz 2020 il il hava sıcaklıkları

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre ’in iç kesimlerinde, çevreleri ile ’nin doğu kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağış alan yerlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Peki , ve ’de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan çevreleri ile Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 22°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 22°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 24°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 25°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 15°C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 26°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 20°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 14°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 18°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 14°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Rize çevreleri, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

    AMASYA 17°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 21°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Van ve Ağrı çevrelerinin, bugün öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 10°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 20°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    VAN 10°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, ilk saatlerde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 19°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 20°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 26°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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