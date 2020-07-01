Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.07.2020 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2020 11:28
    ABONE OL

    Vücudundan çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu! Kimseden şikayetçi değilim

    Son dakika haberi... 'da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında olduğu ortaya çıkan Afgan A.E.'nin (27) ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti'' dediği ortaya çıktı. Afgan genç, "Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim” dedi.

    Vücudundan şişe çıkan genç: Yanlışlıkla oldu
    Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında olduğu görüldü. tan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.



    Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, ''Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.


    Haberler Yaşam Vücudundan şişe çıkan Afgan genç: Yanlışlıkla oldu! Kimseden şikayetçi değilim
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri