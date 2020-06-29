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    • 29.06.2020 11:07
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    • 29.06.2020 11:14
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    Karın ağrısıyla hastaneye gitti, içinden soda şişesi çıktı! 'da şok olay

    'da karın ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye başvuran A.E. isimli erkeğin kalın bağırsağında soda şişesi olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulduğu tespit edilen şişe ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenildi.

    Karaman'da şok olay! Karın ağrısıyla hastaneye gitti...

    Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. (27) adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.



    Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi. Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi. A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.



    A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.
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