Akrep yediğini bildikleri için zarar vermediklerini ama görmeye alışkın olmayanların çok korktuğunu ifade eden Ersin, "Dün akşam misafirlerimiz vardı. Onu görünce çok korktular. Akrebi yiyor biz onu öldürmüyoruz. İnsanlara zarar verdiğini duymadım. Kışın çıkmıyor" dedi.