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    • 01.07.2020 11:42
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    • 01.07.2020 11:42
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    'da yiyen ni öldürmeyen köylüler: İnsanlara zarar verdiğini duymadım

    lı köylüler nin insana zarar vermediğini belirtiyor. ’de ağırlıklı olarak Doğu ve ’da görülen ve halk arasında etle beslendiği için olduğu iddia edilen sarı kız örümceğine Feke ilçesinde de rastlanıyor.

    Köylüler, akrep yiyen sarı kız örümceğini öldürmüyor

    İlçeye bağlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde büyüklüğü ile görenleri ürperten örümcek hızı ile de şaşkına çeviriyor. Böcek, akrep, fare, kurbağa ile beslenen sarı kız, yaz aylarında daha çok akşamları avlanıyor.

    Evlerinde sık sık sarı kıza rastladıklarını belirten Sevda Ersin, yörede dana böğürten olarak da bilinen sarı kızın insanlara zarar verdiğini duymadıklarını söyledi.

    Akrep yediğini bildikleri için zarar vermediklerini ama görmeye alışkın olmayanların çok korktuğunu ifade eden Ersin, "Dün akşam misafirlerimiz vardı. Onu görünce çok korktular. Akrebi yiyor biz onu öldürmüyoruz. İnsanlara zarar verdiğini duymadım. Kışın çıkmıyor" dedi.
    Haberler Yaşam Adana'da akrep yiyen sarı kız örümceğini öldürmeyen köylüler: İnsanlara zarar verdiğini duymadım
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