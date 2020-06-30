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    • 30.06.2020 14:10
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    Son dakika: Kayıp 'yi arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı! Valilikten flaş açıklama

    Son dakika haberi... 'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan 'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat Taburu üyesi 50 kişilik ekipte arama çalışmalarına katılarak dere yatakları ve fındık bahçelerini taradı. Aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor.

    Valiliği'nden kayıp ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İkranur'un 170 uzman personel tarafından arandığının belirtildiği açıklamada, "6 JÖH , 6 Asayiş Timi, Timi, AKUT Timi, İz Takip, Kadavra köpek unsuru olmak üzere 170 personel ve şahsın yakın akrabaları ile vatandaşların da destek vermesiyle aramalar sürmektedir.



    Kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermemesi üzerine soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İkranur Tirsi'nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir.



    Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır"     denildi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı! Valilikten flaş açıklama
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