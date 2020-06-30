4 yaşındaki kızını boğarak katleden cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmir'de psikolojik problemleri olan ve eşinden boşanan Betül Fitil, geçen ay evde sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar Erdamar'ı susturmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine çocuğun yüzünü yastıkla kapattı. Hastaneye kaldırılan küçük kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fitil, verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darp ettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. Daha sonra ise suçunu itiraf etti. Cezaevine gönderildi. Öte yandan, genç kadının eski eşi olan Bahar'ın babası Mert Erdamar ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi.
Fitil, verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darp ettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. Daha sonra ise suçunu itiraf etti. Cezaevine gönderildi. Öte yandan, genç kadının eski eşi olan Bahar'ın babası Mert Erdamar ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi.