Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof Dr. Ömer Özkan ve eşi duygularını şöyle anlattı: En büyük hayalim gerçekleşti. Doğumda tüm ekip gözyaşlarına boğulduk.
Dünyanın gözü, Türkiye'ye kilitlendi. İlk çift kol ve yüz naklinin ardından ilk kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tıp literatürüne geçti.
9 yıl önce rahim nakledilen Derya Sert, 4 Haziran'da bebeğini sağlıkla kucağına alabildi. 28 haftalıkken 760 gram ağırlığında doğan bebeğe, Ömer Özkan ismi verildi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan "Ömer, bebeği ellerine alırken tüm ekip alkışla birlikte sevinç gözyaşlarına boğuldu. Kendim anne olmuş gibi mutlu oldum" dedi. Prof. Dr. Ömer Özkan ise duygularını şöyle özetledi: En büyük hayalim gerçekleşti. Bebek doğunca ailemize bir üye katılmış gibi oldu.
Derya Sert, yapılan rahim nakli sonrası anne oldu.
RÜYADA GİBİYİM
Çiçeği burnunda baba Mustafa Sert, eşi Derya ile birlikte 9 yıl boyunca bu mutluluğu beklediklerini söyledi. "Bebeğimiz Ömer Özkan'ı kucağıma almayı dört gözle bekliyorum. Kendimizi rüyada gibi hissediyoruz" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Dünyanın gözü, Türkiye'ye kilitlendi. İlk çift kol ve yüz naklinin ardından ilk kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tıp literatürüne geçti.
9 yıl önce rahim nakledilen Derya Sert, 4 Haziran'da bebeğini sağlıkla kucağına alabildi. 28 haftalıkken 760 gram ağırlığında doğan bebeğe, Ömer Özkan ismi verildi.
Prof. Dr. Özlenen Özkan "Ömer, bebeği ellerine alırken tüm ekip alkışla birlikte sevinç gözyaşlarına boğuldu. Kendim anne olmuş gibi mutlu oldum" dedi. Prof. Dr. Ömer Özkan ise duygularını şöyle özetledi: En büyük hayalim gerçekleşti. Bebek doğunca ailemize bir üye katılmış gibi oldu.
Derya Sert, yapılan rahim nakli sonrası anne oldu.
RÜYADA GİBİYİM
Çiçeği burnunda baba Mustafa Sert, eşi Derya ile birlikte 9 yıl boyunca bu mutluluğu beklediklerini söyledi. "Bebeğimiz Ömer Özkan'ı kucağıma almayı dört gözle bekliyorum. Kendimizi rüyada gibi hissediyoruz" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK