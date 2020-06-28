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    • Yaşam
    • 28.06.2020 Gazete
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    Avrupa başlattı, 'yi kapsam dışı bıraktı! Alman ve lılar isyan bayrağını açtı...

    Avrupa başlattı. 'yi kapsam dışı bıraktı. Alman ve lılar isyan bayrağını açtı. örgütlenerek " ve daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.

    Türkiye’ye gidiyoruz
    Avrupa, düşmanlığında sınır tanımadı. ve , vatandaşlarına Türkiye'ye virüs nedeniyle seyahat uyarısı yaptı. Ancak Avrupalılar, bu karara isyan bayrağı açtı. örgütlenerek " ve daha riskli. Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz. Kapıları açın" çağrısı yaptı.



    Corendon Havayolları, vatandaşların çağrısına kulak verdi. Dün, Düsseldorf'tan Havalimanı'na sezonun ilk uçuşu gerçekleşti. 130 yolcu, Antalya'ya indi.
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