Haberler Galeri Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Sol tarafı güneybatıya bakan kişinin ön tarafı hangi yöne bakar?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye damga vuran o anlar...

28.06.2020 00:40 - Son Güncelleme: 28.06.2020 00:56
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Sol tarafı güneybatıya bakan kişinin ön tarafı hangi yöne bakar?" sorusu damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

İşte sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sivas'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Sivas'ta emekli mobilya ustası Bahattin Okurgan, tutkunu olduğu klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı