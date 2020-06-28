Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusu: Telefon jokerine güvendi ama pişman oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye bir yarışmacıya sorulan, "Sol tarafı güneybatıya bakan kişinin ön tarafı hangi yöne bakar?" sorusu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yön sorusunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye damga vuran o anlar...
28.06.2020 00:40
- Son Güncelleme: 28.06.2020 00:56
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