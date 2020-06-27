Sert'in, 2013'teki ilk anne olma denemesi başarısız olmuştu. Ancak son denemede Derya Sert annelik sevinci yaşadı. Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da katılımıyla hastanede düzenlenen toplantıda konuştu. Özkan, "Nakil sürecinde gebeliklerimiz oldu. Hem hastayı sıkmayacak hem de zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Süreç içerisinde önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Dünyada ilk defa yapılan nakle izin veren Sağlık Bakanlığın'a teşekkür ediyorum. Her türlü alt yapıyı, teknik desteği bize verdiler, bu süreci de yakından takip ettiler" dedi.