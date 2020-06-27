Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın 9 yıllık hayali gerçek oldu. Rahmi olmadan dünyaya gelen Derya Sert, 2011'de, 23 yaşındayken kadavradan nakil yapıldığında dünya basınının gündemine oturdu.
Sert'in, 2013'teki ilk anne olma denemesi başarısız olmuştu. Ancak son denemede Derya Sert annelik sevinci yaşadı. Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın da katılımıyla hastanede düzenlenen toplantıda konuştu. Özkan, "Nakil sürecinde gebeliklerimiz oldu. Hem hastayı sıkmayacak hem de zarar vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Süreç içerisinde önemli çalışmalar oldu. En son yaptığımız transferin sonucu da mutlu bitti. Dünyada ilk defa yapılan nakle izin veren Sağlık Bakanlığın'a teşekkür ediyorum. Her türlü alt yapıyı, teknik desteği bize verdiler, bu süreci de yakından takip ettiler" dedi.
760 GRAM MUTLULUK
Derya Sert, "760 gram doğan bebeğim, beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Hayalim gerçek oldu. Doktorumuz Ömer Özkan'a ne kadar teşekkür etsem az. O çok özel biri" dedi.