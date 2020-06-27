





Sınava gelen bir öğrencinin elindeki giriş belgesi ise rüzgarın etkisi ile uçtu. Uçan belge bir ağacın dalına takıldı. Çevredekilerin uğraşı ve bir gencin ağaca çıkması ile giriş belgesine kavuşan öğrenci, "Sınava giremeyeceğim diye korktum" dedi.