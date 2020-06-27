Gazi Üniversitesi'nde matematiksel fizik ana bilim dalında profesör olarak görev yapan Doktor Özlem Y., geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması aracılığıyla bir falcıyla tanıştı. Falcı, genç kadına geçirdiği zor günlerin nedeninin kendisine yapılmış bir büyü olduğunu söyledi. Duydukları karşısında metafizik güçleri olduğuna inandığı falcıya bir miktar para gönderen öğretim görevlisi, kendisine gönderilen dualar sonrası üzerinde bir ferahlama hissetti.

KARGOYLA BÜYÜ BOZDU

Bu sırada falcı genç kadına kargoyla kendisine yapılan büyüleri bozmak adına yiyecek içecek kıyafet farklı nesneler ve üzerinde dualar yazılı kağıtlar göndermeye devam etti. Yaşadığı kötü günleri geride bırakan genç Prof. bir müddet sonra yeniden falcı ile iletişim kurdu. Uzun bir süre falcıyla iletişim halinde kalan Özlem Y. toplamda falcıya 100 bin lira gönderdi. İkilinin bir müddet sonra arasındaki iletişim koptu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre falcı ısrarla aradığı profesöre, 'Sendeki büyü çözülmedi, gelecekte seni zor günler bekliyor. Bunu engellememiz gerekli' diyerek para istemeye devam etti. Dini duyguları nedeniyle psikolojik baskı altına giren Prof. Doktor Özlem Y., dolandırıldığının farkına vardığında ise savcılığa suç durusunda bulundu. Profesörün şikayeti ardından falcı hakkında soruşturma başlatıldı.



DİLEK YAMAN/SABAH