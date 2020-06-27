YKS kapılar kaçta kapanacak? YKS son giriş saati kaç? YKS’ye kaça kadar girilir?

YKS son giriş saati kaç? YKS kapılar kaçta kapanacak? YKS'ye kaça kadar girilir? Milyonlarca öğrenci ve veli heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak YKS'nin ilk oturumu TYT bugün gerçekleştirilecek. Sınava yetişmek isteyenler de YKS son giriş saati kaç sorusuna yanıt arıyor. İşte sorunun cevabı…

YKS KAPILAR KAÇTA KAPANACAK?

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav merkezlerine ulaşabilecekler.

Yani TYT yarın saat 10.15'te başlayacak ev saat 13.00'de sona erecek.