Sokağa çıkma yasağı saatleri! 27 Haziran sokağa çıkma yasağı kaçta başlar kaçta biter?

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlar kaçta biter? 27 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diğer yasaklardan farklı olarak YKS sınavı öncesinden bitişine kadar olan süreyi kapsayacak sokağa çıkma yasağı saatleri merak ediliyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı kaçta başlar kaçta biter sorusuna yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen bilgiler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.