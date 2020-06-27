Depodan ölüm çıktı

Marmaris'te bir restoranın bahçesinde oturun Batuhan Kaan Gül'ün (18) üzerine yan taraftaki apart otelin su deposu düştü. Talihsiz genç olay yerinde can verirken, ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.
AVUKUAT
Aydın'da avukat Semih T. dün kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini Ufuk İ.'yi sokakta gördü. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yumruklarını konuşturan avukat, kendisini savunduğunu belirtti.
DERYA AĞLATTI
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde 5 gün önce sele kapılan Derya Bilen'in (17) cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları, yıkıldı.
KARDEŞI YAKTI!
Erzurum'da kardeşinin elindeki çaydanlıkta bulunan kaynar su, Eymen Günay'ın (3) üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk, tedaviye alındı.
EVLAT KATİLİNE MÜEBBET
KKTC'de Bilge Lord Kunduracı, oğlu Ercan'a acımadı. Uyurken tam 31 kez bıçakladı. Müebbet hapse çarptırıldı.
AVUKUAT
Aydın'da avukat Semih T. dün kendisini azlettiği öğrenilen eski müvekkilini Ufuk İ.'yi sokakta gördü. Taraflar arasında tartışma çıktı. Yumruklarını konuşturan avukat, kendisini savunduğunu belirtti.
DERYA AĞLATTI
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde 5 gün önce sele kapılan Derya Bilen'in (17) cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları, yıkıldı.
KARDEŞI YAKTI!
Erzurum'da kardeşinin elindeki çaydanlıkta bulunan kaynar su, Eymen Günay'ın (3) üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan çocuk, tedaviye alındı.
EVLAT KATİLİNE MÜEBBET
KKTC'de Bilge Lord Kunduracı, oğlu Ercan'a acımadı. Uyurken tam 31 kez bıçakladı. Müebbet hapse çarptırıldı.