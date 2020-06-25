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    • 26.06.2020 06:49
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    'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek inde son dakika gelişmesi! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi... 'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebek inde flaş bir gelişme yaşandı. Ecrin bebek soruşturmasında üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. Üvey babaanne 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

    Ecrin bebek cinayetinde flaş gelişme!

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



    Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.



    Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



    Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz?ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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