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    • 26.06.2020 08:59
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    • 26.06.2020 08:59
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    Son dakika: 'da alışveriş merkezinde

    Son dakika haberine göre ’da bir alışveriş merkezinde çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yürütülüyor.

    Merkez Belde Mahallesi'nde bulunan kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da söndürme çalışmalarına katıldı.

    Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekipleri ve TOMA'ların yanı sıra , Karayolları, Kozluk Belediyesi, ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri de çalışmada yer aldı.

    Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yürütülüyor.

    Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

    Vali Şahin, gece 04.00 sıralarında çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Yapılan ilk incelemelerde, yangının manav reyonunun bulunduğu klimada bir elektrik kontağından dolayı çıktığını söylüyorlar. Gerçekten büyük bir yangın oldu. Çünkü mağazanın giyim ve oyuncak bölümünde bulunan plastikler tutuştu, zehirli gazlar ve dumanlar da çıktı. Bundan dolayı yangın büyüdü. Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, TÜPRAŞ, Hava Üssü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, komşu ilçelerin belediyelerinin itfaiyeleri ile yangına müdahale ettik. Şu anda yangın kontrol altında. Herhangi bir ölü veya yaralımız yok. En büyük memnuniyetimiz bu."

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