



BİRKAÇ KİŞİNİN HESABINI GÖRECEĞİM

Kararda, kapalı görüş şeklindeki ziyarette taraflardan Ömer Hikmet'in "tamam ben anladım, dışarıdan zaten analarını s…keceğiz, g..tlerine düşmüş şey vb", Hasan İsmail Hikmet'in "ya baba o adam yaşıyorsa senin sayende yaşıyor, sana dua etsin, o sana dua etsin, o yoksa onun g..tünü keserdim, bizim bir sürü şey var, ya dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim, ben yeter ki şuradan çıkayım vb" şeklinde söylemleri üzerine Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunca, ihbarda bulunulduğu belirtildi.