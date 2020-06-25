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    • Yaşam
    • 25.06.2020 10:54
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    • 25.06.2020 10:54
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    'da korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...

    'de eline satır alarak yol ortasında tehditler savuran kişi kendisine zarar verdi. Çevredekiler ve polisin çabasıyla ikna edilen kişinin elinden satır alınırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kadıköy'de korku dolu anlar! Eline satırı aldı...

    'de bir kişi eline aldığı satırla çevredekilere tehditler savurarak kendisine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri satırlı kişiyi bir süre uzaktan izlerken, şüphelinin yanına gelen bir kişi elindeki satırı almaya çalıştı.

    UZUN UĞRAŞLAR SONUCU...

    Uzun uğraşlar sonucu ikna olan kişi, elindeki satırı polislere verdi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan kişi, Kadıköy Rıhtım polis karakoluna götürüldü.

    İfadesi alınan kişinin serbest bırakıldığı öğrenilirken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Haberler Yaşam İstanbul'da korku dolu anlar! Elinde satırla yol ortasında...
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