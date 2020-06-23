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    • Yaşam
    • 23.06.2020 09:17
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    • 23.06.2020 09:17
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    'de minberde yapan ye imam sahip çıktı

    'nin  ilçesindeki Değirmendere Yalı Camii imamı , caminin minberinin altında yapan ve yavrularına sahip çıktı. Yavrular, kendilerine bakabilecek erişkinliğe ulaşana kadar camide kalacak.

    Minberde doğum yapan kediye imam sahip çıktı

    ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Yalı Camii'nin imamı , yaklaşık 1 ay kadar önce namaz kıldığı sırada bir gördü. Kedinin minberin altına kaçması üzerine fenerle minberin altına bakan Harun Özdemir, kedinin yaptığını gördü. Yavru kedileri sokağa atmaya kıyamayan 36 yıllık imam, minberin alt kısmındaki boşlukta anne ile 2 yavrusuna bakmaya başladı. Minberin altında büyüyen kedi yavruları kendilerine bakacak erişkinliğe ulaşana kadar sahiplenilmezse, doğal yaşama bırakılacak.

    "HAYVAN BURADA YAVRULAMIŞ"

    Harun Özdemir kedileri ve 2 yavrusunu sokağa atmaya kıyamadığını belirterek, "Cami havalansın diye pencerelerden birisini açık bırakıyorum. Şüphelendim hayvandan, cemaat dağılınca ben kolladım kediyi. Baktım kedi minberin altına girdi. Minberin altına girdikten sonra, odamdan el fenerini aldım. Hayvan burada yavrulamış. Hayvanlara karşı da bir sevgi var bizde. Bu nedenle kıyamadım hayvana. Biraz daha büyüyünce salıvereceğiz inşallah veya belediyeye de haber verdim gelin alın diye. Belediyeden haber bekliyoruz. Peygamber efendimizin hayvanlara karşı sevgisi olduğunu biliyorum. Peygamber efendimiz de hayvan sevgisinden daima bahsetmiştir. O yüzden hayvanları korumak zorundayız dinen." dedi.

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