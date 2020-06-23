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    • 23.06.2020 09:44
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    : 'da korkutan ! Vali Ayaz'dan ilk açıklama geldi (23 Haziran )

    haberine göre saat 08.54 sıralarında merkez üssü Çerkes olan bir meydana geldi. tarafından yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da 4,2 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

    AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    Deprem yerin 10,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    VALİ AYAZ'DAN İLK AÇIKLAMA
    Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çerkeş ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

    Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

    İlk bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Ayaz, bölgede incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

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