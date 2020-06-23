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    • Yaşam
    • 23.06.2020 09:45
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    • 23.06.2020 09:45
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    'ta tarafından ısırılan li çoban

    ren ısırmaları yazın gelmesiyle tekrar artmaya başladı. 'den çobanlık yapmak için geldiği 'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığı şüphesiyle tedaviye alınan  (18),yaşamını yitirdi.

    Kene tarafından ısırılan çoban öldü

    'de yaşayan , yazla birlikte çobanlık yapmak için 'ın Yıldızeli ilçesine geldi. Bir süre önce vücuduna yapışan yi kendisi çıkaran Ay, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Ay, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi gören genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün cenazesi ailesine teslim edilecek olan Burhan Ay'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Bu yıl Sivas'ta 'dan ölüm sayısı ise 9'a yükseldi.

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