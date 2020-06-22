Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

Karataş'ta babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.