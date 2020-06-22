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    • Yaşam
    • 22.06.2020 Gazete
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    Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu

    Babalar Günü’nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, evladı ise kayboldu. 9 yaşındaki Ali’yi bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

    Oğlu için can verdi
    Adana Karataş'ta babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    Habip Karayiğit
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