Ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan Ragıp Canan , kasten öldürme suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak Metris Cezaevi 'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU

Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Kocasının kurşunlarına hedef oldu. Acılarla yere yığılan talihsiz kadın ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide aldığı kurşun yaralarından akan kanıyla kendisini vuran kişinin kocası olduğunu yere yazdı: Anne, baba beni Ragıp vurdu hakkınızı helal edin ama üzülmeyin kurtuldum... Şüpheli Ragıp Canan, Zeytinburnu ilçe emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.