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    • 20.06.2020 16:35
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    • 20.06.2020 16:40
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    Son dakika: Ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan tutuklandı

    İstanbul Zeytinburnu’nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan , kasten öldürme suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak 'ne gönderildi.

    O cani hakkında flaş karar!
    Ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan , kasten öldürme suçuyla çıkarıldığı Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimligi'nde tutuklanarak 'ne gönderildi.


    NE OLMUŞTU
    Eşinden boşanmak istediğini söyledi. Kocasının kurşunlarına hedef oldu. Acılarla yere yığılan talihsiz kadın ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide aldığı kurşun yaralarından akan kanıyla kendisini vuran kişinin kocası olduğunu yere yazdı: Anne, baba beni Ragıp vurdu hakkınızı helal edin ama üzülmeyin kurtuldum... Şüpheli Ragıp Canan, Zeytinburnu ilçe emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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