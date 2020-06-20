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    • 20.06.2020 13:55
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    'da yaşayan Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi'den koruma talebi: Komşum ölümle tehdit ediyor

    Son dakika haberi... Milyonlarca dolar değerindeki lüks villaların bulunduğu Zekeriyaköy’deki sitede ikamet eden Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi ile Türk komşusu arasındaki gerilim tırmanıyor. İki iş adamı birbirleri hakkında çeşitli iddialar ileri sürerek şikâyetçi olurken, son olarak katarlı iş adamı, komşusu Mehmet Ünal’ın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Katarlı iş adamı, Aile Mahkemesi’ne başvurarak Mehmet Ünal’ın kendisine  300 metreden fazla yaklaşmamasına, şiddet tehdidi ve hakaret içeren sözler söylememesine, konutuna 200 metreden fazla yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesini talep ederek talebin 6 ay boyunca geçerli olmasını istedi. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    Komşum ölümle tehdit ediyor

    'e bağlı Zekeriyaköy'de değeri 1,5-2 milyon dolar arasında değişen 200 kadar villanın yer aldığı lüks sitede, Türkiye'de de yatırımları olan 58 yaşındaki Katarlı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi ile ailesi komşu oldu. Yılda 5-6 kez Türkiye'ye gelen Alemadi, Mehmet Ünal'ın, villasında onaylı projeye aykırı eklentiler yaptığını fark edince komşusunu belediyeye şikâyet etti ve bu şikâyet sonrası iki komşu arasında husumet başladı.

    KARŞILIKLI ŞİKAYETLER BAŞLADI
    Mehmet Ünal'ın eşi Nesrin Ünal (51), Katarlı komşularının yatak odasının camına kamera yerleştirerek evlerini gözetlediği ve dron uçurarak evlerini gözetlediğini iddia iddiasıyla Alemadi hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açıldı. Katarlı Alemadi ise olayın yaşandığı dönemde Türkiye'de olmadığını belirterek komşularının kendisi hakkında 'iftira' attıklarını öne sürüp, Ünal çifti hakkında 30 bin TL'lik maddi-manevi tazminat davası açtı.

    BELİNDE SİLAHLA BENİ TEHDİT EDİYOR
    İkili arasında süregelen davaya konu tartışmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Alemadi, yeniden savcılığa başvurarak Ünal'ın belindeki silahı göstererek bahçede ve evinin yakınlarında dolaştığını ileri süren Katarlı , farklı telefon numaralarından arayan Ünal'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, sitede barındırmayacağını söylediğini belirtti. Telefonla aradığı numaraları engellediğini belirten Alemadi, 'Seni o siteye sokmayacağım. Ölün çıkar o siteden davalarını geri çekeceksin' diyerek tehdit ediyor. Eşi de telefonda sinkaflı sözler sarf ediyor' dedi.

    KORUMA KARARI TALEP ETTİ
    Şikayet dilekçesinde, kendisini takip ederek, aracın önünü kestiğini ve tehditlerine devam ettiğini belirten Alemadi, komşusunun çöpleri de kendi bahçesine attığını belirtti. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Mehmet Ünal'ın kendisine 300 metreden fazla yaklaşmamasına, şiddet tehdidi ve hakaret içeren sözler söylememesine, konutuna 200 metreden fazla yaklaşmamasına iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesini talep ederek talebin 6 ay boyunca geçerli olmasını istedi.

    DİLEK YAMAN/SABAH

    Haberler Yaşam İstanbul'da yaşayan Katarlı iş adamı Mohd Abdulla Alsiddiqi Alemadi'den koruma talebi: Komşum ölümle tehdit ediyor
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