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    • 20.06.2020 17:12
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    • 20.06.2020 17:17
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    'da ilginç olay: ameliyathaneye le girdi!

    'da inanılması güç bir olay meydana geldi. 'nde görevli D.D.K. hastane koridorunda sürdüğü iyle ameliyathaneye girdi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri paylaşılan doktora idari soruşturma başlatıldı.

    Ameliyathaneye bisikletle girdi!

    Üniversitesi 'nde görevli D.D.K., geçen yıl iyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri da paylaşılan doktor tepki çekti.



    Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

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