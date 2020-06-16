Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.06.2020 19:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 19:43
    ABONE OL

    paylaştı: İşte Bingöl depremiyle ilgili yapılan çalışmalar

    Son dakika haberi... merkez üssü olan 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Twitter üzerinden 'ın yaptığı çalışmaları paylaşan bakanlık "14 Haziran saat 17.24'te, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 şiddetindeki #deprem ile çalışmalar " ifadelerine yer verdi.

    Depremin yaraları sarılıyor!

    merkez üssü olan 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Twitter üzerinden 'ın yaptığı çalışmaları paylaşan bakanlık "14 Haziran saat 17.24'te, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 şiddetindeki #deprem ile çalışmalar " ifadelerine yer verdi.

    Paylaşımda "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, , Tunceli, , Erzincan, illerinde hissedilmiş olup Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 233 artçı deprem meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    Binden fazla kişiden oluşan ekiple çalışmanın sahada devam ettiği aktarılan açıklamada, Bingöl'de bin 355, Erzurum'da bin 100 çadır kurulumunun yapıldığı, Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu'na ise 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteynerin de sevk edildiği kaydedildi.

    Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı paylaştı: İşte Bingöl depremiyle ilgili yapılan çalışmalar
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri