İçişleri Bakanlığı merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Twitter üzerinden AFAD'ın yaptığı çalışmaları paylaşan bakanlık "14 Haziran saat 17.24'te, Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5.7 şiddetindeki #deprem ile çalışmalar " ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 233 artçı deprem meydana gelmiştir" ifadeleri yer aldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Binden fazla kişiden oluşan ekiple çalışmanın sahada devam ettiği aktarılan açıklamada, Bingöl'de bin 355, Erzurum'da bin 100 çadır kurulumunun yapıldığı, Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu'na ise 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteynerin de sevk edildiği kaydedildi.