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    • 16.06.2020 19:59
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    Bir ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi! İşte

    Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmasının ardından bazı illerde maske takma zorunluluğu getirildi. Son olarak için alınan yeni karar açıklandı. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok ilçede maske takılması zorunlu hale getirildi. Böylece maske takma zorunluluğunun olduğu il sayısı 45'e yükseldi. İşte o iller...

    Bir ilde daha maske takma zorunluğu getirildi! İşte maske takma zorunluluğu olan o iller

    Koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artmasının ardından bazı illerde maske takma zorunluluğu getirildi. Son olarak Bursa için alınan yeni karar açıklandı.
    Bir ilde daha maske takma zorunluğu getirildi! İşte maske takma zorunluluğu olan o iller

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni bakımından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
    Bir ilde daha maske takma zorunluğu getirildi! İşte maske takma zorunluluğu olan o iller

    "MASKE KULLANIMI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR"
    Bu kapsamda, maske takma zorunluluğu kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimiz Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu ilçe sınırları içinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi ya da bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

    Açıklamada, tıbbi süreç izlenerek diğer ilçelerde de uygulama konusunda karar alınabileceği aktarıldı.
    Bir ilde daha maske takma zorunluğu getirildi! İşte maske takma zorunluluğu olan o iller

    İl Hıfzıssıhha Kurulunun 21 Mayıs tarihli ve 57 sayılı kararında belirtilen bölgelerde maske takma zorunluluğunun devam edeceği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

    "Belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
    Bir ilde daha maske takma zorunluğu getirildi! İşte maske takma zorunluluğu olan o iller

    MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER
    Bursa dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

    Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Yalova
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