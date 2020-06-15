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    • 15.06.2020 Gazete
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    Bingöl’de dehşeti: Bir korucu şehit oldu, 18 vatandaş yaralandı

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde meydana geldi. İki köyde 14 ev ile karakoldaki 2 gözetleme kulesi çöktü. Bir korucu şehit oldu, 18 vatandaş ise yaralandı.


    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde 14 ev çöktü. Karlıova'ya bağlı Kaynarpınar köyünde bulunan karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü.




    Enkaz altında kalan korucu Cengiz Pullu şehit oldu. 18 vatandaş ise yaralandı.



    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'e gitti.



    Sarsıntının ardından 57 artçı deprem meydana geldi. Bölgeye çok sayıda çadır gönderildi.








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