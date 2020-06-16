Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.06.2020 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 23:01
    ABONE OL

    Midyat'ta operasyonu: 12 tutuklama

    'in Midyat ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Zehir tacirlerine ağır darbe!

    'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, Midyat'ta özel hareket polislerinin de desteğiyle 'Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva Planlı Narkotik Operasyonu' düzenlendi.

    UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
    perasyonda; 3 kilo esrar, 489,96 gram bonzai, 36 extacy hap, 4,5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 bin 375 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


    Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Haberler Yaşam Mardin Midyat'ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri