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    • Yaşam
    • 16.06.2020 Gazete
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    Bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki baba ve kızı yanarak can verdi

    -Çeşme otoyolunda bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki baba ve kızı, yanarak can verdi. Araçtan çıkan anne ile oğlu ile hastaneye kaldırıldı.

    Çeşme’de facia
    İzmir - Çeşme otoyolunda yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev aldı. Yanan araçtan bulunan sürücü (40) ve kızı (22) hayatını kaybederken, Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra (9) ise kurtulmayı başardı.



    Baba İbrahim Örsçelik

    Kızı İlayda Örsçelik



    Anne ile oğlu, ile hastaneye kaldırıldı.




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