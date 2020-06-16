Bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki baba ve kızı yanarak can verdi

İzmir - Çeşme otoyolunda İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bariyerlere çarparak alev aldı. Yanan araçtan bulunan sürücü İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Örsçelik (22) hayatını kaybederken, Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra (9) ise kurtulmayı başardı.
Baba İbrahim Örsçelik
Kızı İlayda Örsçelik
Anne ile oğlu, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.
Baba İbrahim Örsçelik
Kızı İlayda Örsçelik
Anne ile oğlu, ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.