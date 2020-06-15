Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.06.2020 14:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 14:04
    ABONE OL

    : 'de feci : Alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti!

    haberine göre 'de bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti, araçtan çıkmayı başaran biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

    Yanan otomobilde can verdiler

    -Çeşme otoyolunda, İzmir yönüne giden 35 AH 256 plakalı otomobil, Alaçatı gişeleri yakınında bilinmeyen nedenle alev aldı.

    Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarpıp takla attı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği otomobilden biri çocuk, diğeri kadın iki kişi çıkmayı başardı. Otomobilden sıçrayan alevler, yol kenarındaki otların tutuşmasına da neden oldu.

    Olay yerine gelen Urla Bölge Amirliği ekipleri karadan, Tarım ve Orman Bakanlığı helikopteri de havadan yangına müdahale etti.

    Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir'de feci kaza: Alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri