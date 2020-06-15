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    • 15.06.2020 15:16
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    • 15.06.2020 15:16
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    'de 6 bina daha karantinada

    salgınıyla mücadele devam ederken, Kocasinan'da bulunan 6 bina karantinaya alındı. Ekipler karar üzerine sokakta önlem alırken, apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

    O ilimizde 6 bina daha karantinada

    'de 6 apartman, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesinde oturan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5 blokta 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

    Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak, güvenlik şeridi çekti.

    Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

    Öte yandan, Melikgazi ilçesi Mimsin bölgesinde bulunan bir apartmanın da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

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