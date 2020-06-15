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    • Yaşam
    • 15.06.2020 15:12
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    • 15.06.2020 15:12
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    'da verdiği 2 ye cinsel de bulunan sapık yakalandı!

    Gelen son dakika haberine göre, 'da özel bir okulda fizik öğretmeni Y.S., verdiği 2 ne cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

    Özel ders verdiği öğrencilerini taciz etti!

    Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda fizik öğretmeni Y.S., 2019 yılı aralık ayında, verdiği kız sine, iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Olayın şubat ayında ortaya çıkmasıyla öğrencinin ailesi, durumu okul yönetimine ve polise bildirdi.

    Şikayet üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Y.S.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliye sevk edilen Y.S., tutuklandı.

    Y.S.'nin tutuklanmasının ardından başka bir öğrencinin ailesi, kızlarına zorla cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Y.S. hakkında şikâyetçi oldu.

    Haberler Yaşam Antalya'da özel ders verdiği 2 öğrenciye cinsel tacizde bulunan sapık yakalandı!
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