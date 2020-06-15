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    • Yaşam
    • 15.06.2020 15:37
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    • 15.06.2020 15:37
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    Son dakika: 'de takma zorunluluğu getirildi

    Son dakika gelen habere göre, 'de tedbirleri nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde siz sokağa çıkmak yasaklandı.

    Bir ilde daha maske takmak zorunlu

    İl Pandemi Kurulu'nca kent genelinde salgınını kontrol altına almak salgını önlemek amacıyla sokağa siz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, maske takma zorunluğu 'a kadar süreceği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi.

    "Tunceli merkez ve Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ilçelerinde zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşlarımızın, kendilerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasına 30 Haziran 2020 tarihine kadar karar verilmiştir" denildi.

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