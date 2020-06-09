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    • Yaşam
    • 09.06.2020 Gazete
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    Yer: ... Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü

    'da , serinlemek için girdiği gölde can verdi. Ağabeyinin feryatları yürekleri deldi: Ben şimdi sensiz ne yapacağım. Sana gitme dedim



    Adana'da önceki gün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Alperen Karataş, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Daha sonra serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Ancak boğularak can verdi. Talihsiz gencin cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkarıldığı sırada koşarak olay yerine gelen ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş ile yakınları sinir krizi geçirdi.



    'SENİN KALBİNİ KIRDIM'
    Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim. Aklıma gelen başımıza geldi" dedi. Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



    OLAY YERİNE BÖYLE KOŞTU
    Hüseyin Karataş, boğulma haberini duyar duymaz olay yerine gitti. Kardeşinin öldüğüne inanmak istemedi.



    MURAT KARAMAN

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