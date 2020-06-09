



Adana'da önceki gün yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Alperen Karataş, arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Daha sonra serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Ancak boğularak can verdi. Talihsiz gencin cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkarıldığı sırada koşarak olay yerine gelen ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş ile yakınları sinir krizi geçirdi.