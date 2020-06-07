Sosyal medyada önceki gün müthiş bir akım başladı. Cinsiyetçi söylemlere karşı çıkan kadınlar, 'Erkek yerini bilsin' hashtagini (etiketini) açtı. Bu başlık altında da yıllardır kadınları ötekileştiren söylemler, erkeklere uyarlandı. İşte en çok beğenilen yorumlardan bazıları:

Akımı, "Kocam isterse çalışabilir" diyen Ruqinq adlı Twitter kullanıcısı başlattı.

Kes sesini. Erkek gibi dırdır yapma.

Erkek gibi ağlama!

Erkek dediğinin karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin.

Erkeğin yeri mutfaktır.

Senin babana abine yapılsa hoş mu?

Kadındır yapar, o adam da kuyruk sallamasaymış.

Erkek dediğin bu saatte dışarı çıkmaz!

Erkekler çiçektir.

Erkek dediğin kırar dizini evinde oturur.

Erkeğini dövmeyen dizini döver.

Çirkin erkek yoktur bakımsız erkek vardır.

Erkeğin yeri kadının dizinin dibidir.

Mühendislik kadın işidir.

Kim bilir ne haltlar etti de kadını delirtti.

Erkek dediğin erken uyanıp karısı işe aç gitmesin diye kahvaltı hazırlayacak.