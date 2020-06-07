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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 60 bin liralık "Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?" sorusu damga vurdu. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

07.06.2020 00:43 - Son Güncelleme: 07.06.2020 00:43
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye 60 bin liralık "Tarihte adı bilinen ilk yazar olan ve 4300 yıl önce Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğrudur?" sorusu damga vurdu. İşte geceye damga vuran o anlar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru: Sümer topraklarında yaşamış Enheduanna için hangisi doğru?
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