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    • Yaşam
    • 06.06.2020 Gazete
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    lular uyarılara aldırmadı, ye uymadı!

    Normalleşme, pek de normal başlamadı! lular, uyarılara aldırmadı. Vapurda boğaz sefası yaparken ye uymadı. Bazı duyarlı vatandaşlar ise isyan bayrağını açtı: gereğini yapıyor. Biz de sorumlu davranalım

    S.O.S.yal mesafe!



    Türkiye    , 1 Haziran itibariyle Corona salgınında normalleşme dönemine girdi. Yaklaşık üç aydır evde kalan vatandaşlar sokaklara akın etti. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan kalabalık dikkat çekti. Mega kent İstanbul'da ise sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geldi. Dün Eminönü-Kadıköy seferini yapan vapurlarda iğne atsan yere düşmedi.



    Vapurda açık havada oturan vatandaşların maskelerini çıkarması ve sosyal mesafeye uymaması tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolculardan Sedat Kabacuk, "Bence biz halk olarak biraz sorumsuzuz, hemen saldık kendimizi. Devlet gereğini yapıyor da, bizim biraz daha elinden tutmamız lazım" dedi.



    KEYİF-19!
    Normalleşme ile birlikte sahillere giriş yasağı kaldırıldı. Güzel havayı fırsat bilen Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne aktı. Dün, uzun günlerini değerlendiren 0-18 yaş grubu çocuklar sahile koşup denizin tadını çıkardı.



    Uzun süredir görüşmeyen okul arkadaşları ise sahilde ders çalıştı.



    TEDBİRLİ     CUMA
    Coronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı olan camiler, geçen hafta açıldı. Cemaat, dün ikinci kez Cuma namazını kılmak için soluğu camilerde aldı. Vatandaşlar, maskesi ve seccadesiyle tedbiri elden bırakmadı.

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