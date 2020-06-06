



Vapurda açık havada oturan vatandaşların maskelerini çıkarması ve sosyal mesafeye uymaması tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolculardan Sedat Kabacuk, "Bence biz halk olarak biraz sorumsuzuz, hemen saldık kendimizi. Devlet gereğini yapıyor da, bizim biraz daha elinden tutmamız lazım" dedi.