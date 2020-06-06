Türkiye, 1 Haziran itibariyle Corona salgınında normalleşme dönemine girdi. Yaklaşık üç aydır evde kalan vatandaşlar sokaklara akın etti. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan kalabalık dikkat çekti. Mega kent İstanbul'da ise sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geldi. Dün Eminönü-Kadıköy seferini yapan vapurlarda iğne atsan yere düşmedi.
Vapurda açık havada oturan vatandaşların maskelerini çıkarması ve sosyal mesafeye uymaması tehlikeyi gözler önüne serdi. Yolculardan Sedat Kabacuk, "Bence biz halk olarak biraz sorumsuzuz, hemen saldık kendimizi. Devlet gereğini yapıyor da, bizim biraz daha elinden tutmamız lazım" dedi.
KEYİF-19!
Normalleşme ile birlikte sahillere giriş yasağı kaldırıldı. Güzel havayı fırsat bilen Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne aktı. Dün, uzun günlerini değerlendiren 0-18 yaş grubu çocuklar sahile koşup denizin tadını çıkardı.
Uzun süredir görüşmeyen okul arkadaşları ise sahilde ders çalıştı.