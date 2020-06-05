Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.06.2020 17:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.06.2020 17:41
    ABONE OL

    ’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili savcıya ifade verdi

    ’da boksör erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen ’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Katil Selim Ahmet Kemaloğlu, hastane odasında savcıya ifade verdi.

    Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme!

    Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, boksör olduğu öğrenilen Kemaloğlu, kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, birçok kez bıçaklamıştı.

    Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Kemaloğlu'nun ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

    Skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ve servise alınan katil Selim Ahmet Kemaloğlu'nun sağlık durumunu ifade vermeye elverişli hale geldi…

    SAVCIYA İFADE VERDİ
    Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kemaloğlu'nun hastanede kaldığı odasında savcı tarafından ifadesi alındı.

    Kemaloğlu'nun adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH

    Haberler Yaşam Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili Selim Ahmet Kemaloğlu savcıya ifade verdi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri