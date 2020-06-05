Merter, Çağlayan ve Maltepe D-100 Karayolu her iki yönde de zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 17.22 itibarıyla yoğunluk yüzde 62'lere kadar ulaştı.