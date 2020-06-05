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    • 05.06.2020 16:35
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    Günlük burç yorumları – 5 Haziran 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 5 Haziran 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    5 Haziran 2020 Cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Onunla aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.



    BOĞA: Geçmişten ders almasını biliyorsunuz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız bitmiyor ve beklemekten sıkıldınız.



    İKİZLER: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.
    İnandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Planlarınızı uygulayacaksınız.



    YENGEÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceksiniz. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alış verişi içindesiniz. Kendinizi ortaya koymanın zamanı.



    ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacınız var. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İş ve aile problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.



    BAŞAK: Çalışma hayatınızda etrafınızdan çok çabuk etkileniyor ve yaşadığınız problemleri yaptığınız işe kolay aksettirebiliyorsunuz.
    Bugün sosyal aktivitelerinizde canlanma söz konusu olacak.



    TERAZİ: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
    Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.



    AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı isteklerinize göre yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.


    YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda değişimler içindesiniz. Yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.



    OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.



    KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.



    BALIK: Planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar olacak. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.
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