Ramazan Bayramı'nın birinci günü, Muğla'da korkunç bir cinayet işlendi. 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçakla katledildi. Talihsiz kız, memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.
Anne Aruz Şenpınar, evladının sürekli tehdit edildiğini belirtti. Acılı kadın, şunları söyledi: Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Kendisi söylemedi ama arkadaşlarından duydum. Kızım katilden şikayetçi olmuştu ama tehdit edildiği için geri çekti. Yavrum çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Kendi ellerimle yıkadım. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun. Benim yüreğim yanmış başka kimsenin yanmasın. Kızım, gelinlik yerine kefen giydi.
Acılı kadın, kızının künyesinin, bileziğinin ve parasının da kayıp olduğunu söyledi.
Selim Ahmet Kemaloğlu