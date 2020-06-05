Sosyal medyada paylaşılan bir video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Mağazada bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde genç kız, istediği ayakkabıyı almayan yaşlı annesini önce darp etti, ardından merdivenlerden aşağıya itti. Yere düşen talihsiz kadın, acı içerisinde kıvranırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Hızını alamayan zorba kız annesine "Beni sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diye bağırdı. Olay esnasında mağazada bulunan vatandaşlar ve mağaza çalışanları da duruma tepki gösterdi. Bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek eleştirdi. Görüntüleri izleyen psikologlar ise genç kızın psikolojik problemler yaşadığını değerlendirerek, gerekli müdahalelerin yapılmasını önerdi.