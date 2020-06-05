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    • Yaşam
    • 05.06.2020 Gazete
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    Annesini merdivenden iten zorba kıza tepki yağdı: Bin bir anne etmez

    İstediği yı almayan annesini bir mağazanın merdivenlerinden iten kızın görüntüleri yı salladı. Zorba kıza sosyal medyada tepki yağdı.

    Sosyal medyada paylaşılan bir video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Mağazada bulunan bir kişi tarafından çekilen görüntülerde genç kız, istediği ayakkabıyı almayan yaşlı annesini önce darp etti, ardından merdivenlerden aşağıya itti. Yere düşen talihsiz kadın, acı içerisinde kıvranırken gözyaşlarına hakim olamadı.



    Hızını alamayan zorba kız annesine "Beni sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diye bağırdı. Olay esnasında mağazada bulunan vatandaşlar ve mağaza çalışanları da duruma tepki gösterdi. Bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek eleştirdi. Görüntüleri izleyen psikologlar ise genç kızın psikolojik problemler yaşadığını değerlendirerek, gerekli müdahalelerin yapılmasını önerdi.



    Anne olamadığım için üzülüyordum

    O merdivenden düşen anne değil, ahlak ve saygıdır

    Anneye saygının bittiğini gösteren bir resim

    Anneyi dövmek nasıl bir ahlaksızlık?

    Cennet annelerin ayakları altındadır

    Bir anne, bir ayakkabı etmiyormuş.

    Sen nasıl bir mahluksun ya

    Haberler Yaşam Annesini merdivenden iten zorba kıza tepki yağdı: Bin ayakkabı bir anne etmez
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