



Anne olamadığım için üzülüyordum



O merdivenden düşen anne değil, ahlak ve saygıdır



Anneye saygının bittiğini gösteren bir resim



Anneyi dövmek nasıl bir ahlaksızlık?



Cennet annelerin ayakları altındadır



Bir anne, bir ayakkabı etmiyormuş.



Sen nasıl bir mahluksun ya