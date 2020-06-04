Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe giden genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

İstediği ayakkabı alınmayan kız, önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı iterek yaralanmasına neden oldu. Annesine "Beni sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırması diğer müşterilerin de tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Bir insan annesini döver mi? Yazıklar olsun sen nasıl bir evlatsın" dedi.

Sosyal medyadan tepkiler

Sen ne ayaksın kızım

Annen yoksa kimsen yoktur

Evlat olsan bile sevilmezsin

Senin adına biz utandık

Sana ayakkabı değil, anne lazım

Milyonlarca ayakkabı, 1 anne etmiyor

Senin gibi kız olmaz olsun

Evlat istemeyin, hayırlı evlat isteyin