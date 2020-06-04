Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    İstediği yı almayan annesini den itti! da tepki yağdı

    Genç kız, istediği yı almayan annesini önce darp etti, ardından lerden aşağı itti. Kızından dayak yiyen anne gözyaşlarına boğuldu. Olay da büyük tepki çekti.

    Sen ne ayaksın kızım

    Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe giden genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda da gündem oldu.

    İstediği alınmayan kız, önce annesini darp etti daha sonra da lerden aşağı iterek yaralanmasına neden oldu. Annesine "Beni sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırması diğer müşterilerin de tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Bir insan annesini döver mi? Yazıklar olsun sen nasıl bir evlatsın" dedi.

    Sosyal medyadan tepkiler
    Sen ne ayaksın kızım
    Annen yoksa kimsen yoktur
    Evlat olsan bile sevilmezsin
    Senin adına biz utandık
    Sana ayakkabı değil, anne lazım
    Milyonlarca ayakkabı, 1 anne etmiyor
    Senin gibi kız olmaz olsun
    Evlat istemeyin, hayırlı evlat isteyin

    Haberler Yaşam İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti! Sosyal medyada tepki yağdı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri