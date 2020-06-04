Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe giden genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu.
İstediği ayakkabı alınmayan kız, önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı iterek yaralanmasına neden oldu. Annesine "Beni sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırması diğer müşterilerin de tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Bir insan annesini döver mi? Yazıklar olsun sen nasıl bir evlatsın" dedi.
Sosyal medyadan tepkiler
Sen ne ayaksın kızım
Annen yoksa kimsen yoktur
Evlat olsan bile sevilmezsin
Senin adına biz utandık
Sana ayakkabı değil, anne lazım
Milyonlarca ayakkabı, 1 anne etmiyor
Senin gibi kız olmaz olsun
Evlat istemeyin, hayırlı evlat isteyin