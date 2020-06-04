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    • 04.06.2020 22:56
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    • 04.06.2020 22:56
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    'in Pirinçli köyüne karantinası!

    'te Baykan ilçesinin beldesi ve ilçesinin Pirinçli köyü, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'in Baykan ve ilçelerinde bir belde ve köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinin beldesi ve Şirvan ilçesinin Pirinçli köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

    14 GÜN SÜRECEK
    İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belde ve köyün 14 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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