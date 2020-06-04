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    • 04.06.2020 22:49
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    Pendik'te '' adı altında magandalık yapan şüpheliler gözaltına alındı!

    Pendik’te Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

    O magandalar gözaltına alındı!

    Pendik'te Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre dün 'İstanbul'da sında magandalar yol kapattı' olayıyla ilgili İstanbul Emniyeti Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalarda; bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlendi.

    Bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılırken gözaltına alınan şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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