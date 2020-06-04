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    • 04.06.2020 23:39
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    • 04.06.2020 23:40
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    'de operasyonu! Gözaltına alındılar

    'de zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenlendi. Operasyonda, ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

    Zejir tacirlerine operasyon!

    'de zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenlendi.

    Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenledi.

    7 GÖZALTI
    Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15,97 gram sentetik uyuşturucu ile bir uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Haberler Yaşam Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alındılar
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