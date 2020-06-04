Balıkesir'de zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenlendi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik eş zamanlı üç operasyon düzenledi.

7 GÖZALTI

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15,97 gram sentetik uyuşturucu ile bir uyuşturucu hap ele geçirildi.