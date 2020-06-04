



İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ



Mahalle haltını sakinleştirmek için mücadele eden polis ekipleri yetersiz kalınca bölgeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 2,5 saatlik görüşmenin ardından sakinleştirdi.

Sabah saatlerinde yeniden toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, karara tekrar itiraz etti. Bölgeye ikinci defa gelen İlçe Emniyet Müdürü Karaaslan, megafonla seslendiği halka sorunlarını tek tek çözeceği sözünü vererek yeniden sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor.